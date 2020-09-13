Чебоксары, , 08:13 — REGNUM В Чувашии в рамках третьего этапа снятия ограничений из-за коронавируса разрешили возобновить работу кинозалам, театрально-концертным учреждениям и детским игровым зонам. Соответствующие изменения внёс в указ «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» врио главы региона Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Согласно документу, возобновляется «деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, ночных клубов (дискотек)», театров, театрально-концертных учреждений, культурно-досуговых учреждений. Также разрешается проведение досуговых, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских и рекламных «мероприятий с очным присутствием граждан».

Отмечается, что данные учреждения могут работать при условии 50-процентной заполняемости учреждений, рассадки зрителей с учётом соблюдения безопасной дистанции, а также после оформления декларации соблюдения правил деятельности.

По данным оперативного штаба на 12 сентября, в Чувашии официально подтвержден 8121 случай заражения коронавируса, выздоровели 6844 человека, умерли 77 пациентов с COVID-19.