Лондон, , 09:44 — REGNUM Международный туризм в 2020 году упадет на 57% из-за карантинных мер и закрытия границ во многих странах, согласно данным британской исследовательской компании Oxford Economics.

Наибольшее падение спроса будет на поездки в США. Количество поездок в Нью-Йорк, вероятно, сократится на 79%.

Кроме того, данные указывают на то, что спрос на международный туризм не вернется к уровню 2019 года до 2024 года. Это снижение спроса будет вызвано экономическими последствиями пандемии и негативным отношением к зарубежным поездкам, которое будет сохранятся некоторое время. Однако, согласно отчету, спрос на внутренний туризм будет восстанавливаться быстрее и вернется к уровню 2019 года к 2022 году.