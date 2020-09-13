Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Тропический шторм «Полетта», который ранее зародился в Атлантическом океане, 12 сентября усилился до урагана. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, в настоящее время формирующий ураган циклон перемещается на северо-запад со скоростью около 22 км/час. В его пределах скорость порывов ветра достигает 33,5 м/с, что соответствует урагану первой категории.

Центр прогнозирует, что на Бермудских островах вечером 13 сентября из-за влияния «Полетты» ожидаются дожди и сильный порывистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации введён в связи с приближением тропического шторма «Салли» на территории американского штата Луизиана.

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