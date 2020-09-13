Санкт-Петербург, , 07:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, 13 сентября, из-за штормового ветра перекрыты затворы на дамбе в Финском заливе. Судоходство в акватории Петербурга остановлено. Закрытие дамбы должно предотвратить угрозу наводнения. Это происходит уже второй раз за последние дни — затворы на дамбе закрывались всего три дня назад, 10 сентября, также из-за шторма.

Затворы судопропускного сооружения С-1 на дамбе Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, затворы дамбы переведены в положение «закрыто» в 04:30 мск. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно приостановлено распоряжением капитана Морского порта Санкт-Петербург.

Ранее ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупредило об ожидаемом повышении уровня воды в устье Невы до критериев наводнения и усилении юго-западного, западного ветра в порывах до 19−24 м/с. Региональное ГУ МЧС России призвало горожан и гостей Петербурга к осторожности на улицах и в зеленых зонах.

Добавим, днем 13 сентября в Петербурге будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +11…+13 гр., днем +14…+16 гр. Атмосферное давление днем будет повышаться.

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