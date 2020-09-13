Веллингтон, , 07:03 — REGNUM В Новой Зеландии подтвердили еще два локальных случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что одним из зараженных оказался медицинский работник из Окленда. В настоящее время не известно, от кого заразился медик — от жителей города или же от карантинного учреждения, где он работал. По данным ведомства, это первый случай заражения коронавирусом среди медперсонала.

Сейчас в больницах Новой Зеландии находятся три пациента с коронавирусной инфекцией, из них двое — в реанимации. Число активных случаев заболевания COVID-19 выросло до 97.