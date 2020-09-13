Москва, , 06:37 — REGNUM Вторая волна активизации клещей начинается осенью в России. Об этом 12 сентября предупредила кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов центра имени М.П. Чумакова РАН Оксана Белова в интервью радио Sputnik.

Как пояснила специалист, активность клещей повышается ежегодно в осенний период. С наступлением этого времени года учащаются случаи нападения клещей на людей и животных. Белова призвала граждан России быть внимательнее во время поездок в лес или на пикник.

В европейской части России ожидается повышение активности у лесных клещей, а на всей территории страны активизируются луговые и степные клещи. «Осенние клещи» переносят те же виды заболеваний, что и клещи других сезонов. В связи с этим биолог рекомендовала соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться от клеща опасным вирусом. В частности, специалист посоветовала сделать прививку от энцефалита и надевать правильную одежду при походах в лес. Если не дать клещу шанса заползти под одежду, то можно избежать заражения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о высокой активности клещей в ряде регионов России. Так от укусов клещей пострадали грибники в Алтайском крае.

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