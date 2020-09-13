Шилка, Забайкальский край, , 06:25 — REGNUM Жители Ульяновки Шилкинского района Забайкалья решили, что их село станет зоной трезвости. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, на въезде в данный населённый пункт уже установлен баннер с соответствующей записью, продажа алкоголя запрещена официально.

Торжественное мероприятие, посвященное присвоению статуса «трезвое село» состоялось 12 сентября. Присутствовало 180 человек — это сами жители Ульяновки, а также порядка 300 гостей из ближайших сел, города Читы, Краснокаменска, Балея.

«В тех селах, которые выбирают здоровый образ жизни — будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее. Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше. Это во многом зависит от успеха Ульяновки.

Мы должны всемерно им помогать. Должна быть административная поддержка всех уровней власти и краевого правительства в борьбе с пьянством», — считает побывавший в Ульяновке губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

По словам главного нарколога края Олега Дубинина, пример ульяновцев — является первым шагом в Забайкалье, который принесет оздоровление населению.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным аналитического доклада «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации — 2017», в тройку самых пьющих регионов России, как следует из доклада, составляют Магадан, Ненецкий автономный округ и Бурятия. За ними следуют Чукотка, Пермский край, Нижегородская, Курганская, Амурская, Иркутская области и Забайкалье.

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