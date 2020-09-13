Нейпьидо, , 05:56 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки выявили 201 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Всего в Мьянме было проведено 191 696 тестов на выявление COVID-19, из них 2796 показали положительный результат. Еще 9165 человек находятся под подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией.

При этом уже выздоровели 676 пациентов, их выписали из медицинских учреждений страны. Еще 16 человек с болезнью не справились и скончались.