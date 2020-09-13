Богота, , 05:29 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 6876 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 708 964. Также за 12 сентября в Колумбии скончались 216 человек с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на колумбийской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 22 734 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Колумбии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 700 тысяч. Колумбия входит в перечень наиболее пострадавших от COVID-19 стран Латинской Америки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии число случаев COVID-19 превысило 700 тысяч