Москва, , 05:21 — REGNUM В воскресенье, 13 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха +18… +20 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 14 сентября в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха +10… +12 °С.

Ветер западный, юго-западный (ночью западный, северо-западный) 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +16… +21 °С днём и +7… +12 °С ночью.

В понедельник, 14 сентября, днём в столице ожидается +13… +25 °С. По области +12… +17 °С. Кратковременный дождь, ветер на порывах до 12−17 м/с. Ночью в регионе ожидается +4… +9 °С. Преимущественно без осадков.

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