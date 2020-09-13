Сеул, , 04:46 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 121 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 99 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные случаи — завозные. Центр отмечает, что уже на протяжении 11 дней в Южной Корее ежедневно выявляют не более 200 зараженных новым коронавирусом. Ведомство фиксирует постепенное снижение темпов распространения SARS-CoV-2, в связи с чем власти Республики Корея не исключают отмены ряда карантинных ограничений.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 22 176 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 12 сентября в республике скончались еще три пациента от болезней, вызванных SARS-CoV-2. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее достигло 358 человек.