Каракас, , 04:11 — REGNUM Власти Венесуэлы продлили запрет на внутренние и международные авиаперевозки, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Национальный институт гражданской авиации Боливарианской Республики на официальной странице в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Отмечается, что запрет продлен еще на 30 дней. Он будет действовать до 12 октября. При этом запрет затрагивает пассажирские авиаперевозки, как внутренние, так и международные. На гуманитарные, почтовые и грузовые рейсы ограничения не распространяются.

Как сообщало ИА REGNUM, к 5 сентября общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 50 тысяч. Уже выздоровели более 40 тысяч пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро рассказал, когда Венесуэла начнет испытания вакцины «Спутник V»