Бразилиа, , 03:27 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались еще 814 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в этой латиноамериканской стране достигло 131 210 человек. Также за 12 сентября в стране выявили еще 33 523 зараженных новым коронавирусом. Всего в Бразилии подтвердили 4 315 687 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, на Бразилию приходится более половины всех случаев заражения коронавирусом нового типа среди стран Латинской Америки. Ранее в этом регионе число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 превысило 8 млн.

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