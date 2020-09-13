Иркутск, , 03:19 — REGNUM Избирательная комиссия Иркутской области объявила фотоконкурс #выбираю 38 , посвященный единому дню голосования. Согласно его условиям, в дни проведения выборов по досрочному голосованию за губернатора Приангарья необходимо сделать селфи на избирательном участке и опубликовать его с хештегом #выбираю 38 в своем открытом профиле в Instagram или «ВКонтакте». Возраст участников конкурса — от 18 до 30 лет.

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«Перед фотосъемкой в помещении участковой избирательной комиссии нужно предупредить об этом председателя. Снимок не должен нарушать тайну голосования или фиксировать персональные данные избирателей. Итоги конкурса подведут до 25 сентября», — пояснили в областной избирательной комиссии. Победителей ждут призы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приангарье сегодня, 13 сентября, наступил основной день голосования по выборам губернатора. В 08:00 открылись избирательные участки. В первый день голосования, 11 сентября, со своим выбором определились 151 195 избирателей.

Первый день голосования прошёл при большом количестве фейков о якобы произошедших нарушениях.

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