Ульяновск, , 02:22 — REGNUM Отцовский капитал для многодетных семей в дополнение к материнскому капиталу предложили ввести власти Ульяновской области. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба губернатора региона Сергея Морозова.

Морозов сообщил о планах ввести в регионе отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу. Глава региона назвал эту меру «самой весомой из вновь принятых мер» и пояснил, что отцовский капитал планируется сделать частью проекта «Многодетный регион», который будет приоритетным в Ульяновской области.

Кроме того, губернатор заявил о необходимости расширить меры по поддержке рождаемости и на женщин в возрасте старше 35 лет. По словам Морозова, ранее акцент в поддержке рождаемости делался на женщин до 35 лет, но мировые тенденции показали, что успешное материнство может быть и в более позднем возрасте.

Сергей Морозов «Мы должны продумать действенные меры поддержки для любой женщины, желающей материнства», — пояснил губернатор Ульяновской области.

В частности, Морозов предложил ввести материнскую зарплату для женщин за рождение четвёртого и последующих детей. С данной инициативой и с инициативой о введении отцовского капитала глава региона намерен выйти на федеральный уровень.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рассмотрении возможности расширения программы регионального именного маткапитала «Семья» администрацией Ульяновской области.

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