Красноярск, , 02:23 — REGNUM В воскресенье, 13 сентября, в Красноярске будет будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +14… +16 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:05 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 13 на 14 сентября ожидается до +6 °C.

Скорость восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 744 мм рт. ст.

В понедельник, 14 сентября, в Красноярске до +17 °C днём и до +5 °C ночью. Небольшой кратковременный дождь.

Во вторник, 15 сентября, в Красноярске ожидается до +18 °C днём. Ночью — до +6 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 13 сентября на юге Таймырского муниципального района местами сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.