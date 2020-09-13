Алжир, , 02:02 — REGNUM В Алжире за прошедшие сутки выявили 255 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Ведомство отмечает, что это рекордно низкое число выявленных за сутки пациентов с 29 июня. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на алжирской территории достигло 48 007. Также за 12 сентября в Алжире скончались шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 1605 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в Алжире выздоровели еще 152 пациента, их выписали из медучреждений. С начала пандемии в стране с болезнью справились 33 875 человек.