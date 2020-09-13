Москва, 13 сентября 2020, 01:53 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днём танкиста, который традиционно отмечается во второе воскресенье сентября. Поздравительный приказ министра 13 сентября опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
Шойгу также высоко оценил труд создающих современную передовую бронетанковую технику конструкторских и рабочих коллективов.
Напомним, День танкиста был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года в честь исключительной роли бронетанковых и механизированных войск в разгроме гитлеровской Германии и ее союзников.