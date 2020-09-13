Париж, , 00:23 — REGNUM Во Франции за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 10 561 человека, сообщает пресс-служба французского минздрава.

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Отмечается, что во Франции впервые фиксируется более 10 тыс. случаев заражения за одни сутки. Предыдущий суточный рекорд был установлен 11 сентября, когда в стране выявили 9843 инфицированных.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во Франции достигло 373 911. Также за 12 сентября в республике скончались еще 17 человек с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии во Франции скончались 30 910 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября премьер-министр Франции Жан Кастекс признал рост темпов распространения коронавируса нового типа в стране. По его словам, жителям страны необходимо соблюдать дистанцию, а также сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции.

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