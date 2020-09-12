Москва, , 23:32 — REGNUM Более 10 пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в столице России. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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»В Москве скончались 14 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в ряде регионов России наблюдается незначительный рост числа заразившихся коронавирусом. При этом он добавил, что система здравоохранения готова к этому.

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