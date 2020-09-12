Москва, , 22:45 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов бронетанковых войск, а также работников предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днём танкиста.

Шойгу подчеркнул, что на протяжении всей истории существования бронетанковых войск их личный состав с честью выполняет служебный долг, демонстрирует беспримерное мужество и отвагу, самоотверженность и преданность Отечеству.

«Вклад воинов-танкистов в обеспечение защиты и безопасности нашей Родины поистине неоценим», — говорится в поздравительном приказе, который опубликован пресс-службой Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Юрий Борисов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили уральцев с Днем танкиста и 100-летием отечественного танкостроения.

В Нижнем Тагиле в честь этих знаменательных дат проходят торжественные мероприятия, ключевым из которых стало прохождение военной техники по центральной городской улице.