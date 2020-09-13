Ижевск, , 07:01 — REGNUM В Удмуртии начался основной день голосования, в республике выбирают депутатов гордумы Ижевска седьмого созыва, а также гордум Воткинска, Глазова, Можги и Сарапула.

Также проходят довыборы депутата Госсобрания республики шестого созыва по Буммашевскому одномандатному избирательному округу. В 12 районах региона проходят довыборы депутатов в представительные органы муниципальных образований.

На территории республики открылись более 1,2 тыс. избирательных участков, включая пункты для голосования в местах временного пребывания граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования обеспечивать безопасность граждан и контролировать общественный порядок будут более 1,1 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

В Ижевске 11 и 12 сентября проходило досрочное голосование в помещениях избирательных комиссий с 8:00 до 20:00 по местному времени.

В других городах и районах республики в указанные дни помещения для голосования работали 11 сентября — с 16:00 до 20:00 по местному времени, 12 сентября — с 9:00 до 13:00 по местному времени.

В школах Удмуртии, где организованы избирательные участки, 11−12 сентября занятия были отменены.

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