Челябинск, , 21:10 — REGNUM В Челябинской области за 11 сентября умерли ещё четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Все они скончались не от COVID-19. Мужчине было 78 лет, а трём женщинам — 74, 79 и 81. У всех были сердечно-сосудистые заболевания, а также другие патологии, например, у одной из пациенток — крайняя степень ожирения.

За весь период пандемии на Южном Урале от ковида умерли 111 граждан. А от других патологий — 308.