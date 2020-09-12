Лондон, , 21:10 — REGNUM На территории Великобритании за минувшие сутки выявили более 3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 сентября свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 3497 заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять более 365 тыс.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании на данный момент составляет 41 623, из них девять пациентов скончались за истекшие 24 часа.

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщил, что за минувшие сутки в США было выявлено свыше 47 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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