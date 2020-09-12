Элиста, , 19:57 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 68 человек, выздоровели 90 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 12 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

В настоящее время лечение в стационарах получают 544 человек, десять из них находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 2 тыс. 774 жителя республики.

За весь период в Калмыкии зарегистрировано 5 тыс. 315 случаев заражения коронавирусом, из них 3 тыс. 140 человек выздоровели, скончались 65 пациентов.