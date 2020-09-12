Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Системные требования игры Serious Sam 4 на персональном компьютере опубликовали представители компании Croteam 12 сентября на странице игры в Steam.

Для того, чтобы поиграть в продолжение легендарной игры про «серьезного Сэма» понадобится иметь в своем компьютере видеокарту не старее GeForce GTX 780 или Radeon 7950, 8 гигабайт оперативной памяти и четырехядерный процессор с частотой 2,5 ГГц.

Если же геймер хочет оценить полные графические возможности игры, то будет необходимо обзавестись восьмиядерным процессором с частотой 3,3 ГГц, 16 гигабайтами оперативки и видеокартой GeForce 1080.

Напомним, что релиз игры Serious Sam 4 состоится 24 сентября. Игра выйдет не только на персональных компьютерах и консолях от Sony и Microsoft, но и на macOS, а также в потоковом сервисе Google Stadia.