Токио, , 20:01 — REGNUM Более 20% жителей Японии заявили, что рассматривают возможность завещать свои сбережения благотворительным фондам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Национальным налоговым агентством Японии.

Японские йены

Опрос провели среди 1000 человек в возрасте от 50 до 70 лет.

Так, 22,9% респондентов заявили, что рассматривают возможность передачи наследства в благотворительные фонды. Из них 57,6% сказали, что хотели бы сделать социальный вклад в целом, а 17% заявили, что хотят поддержать конкретные организации.

По данным представителей агентства, в Японии с каждым годом растёт объем благотворительных пожертвований, однако количество и сумма таких пожертвований остается значительно более низкой, по сравнению с западными странами.