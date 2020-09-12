Посёлок Бетлица, Калужская область, , 18:46 — REGNUM На мемориальном комплексе «Безымянная высота» 12 сентября состоялись торжества, посвящённые 77-й годовщине освобождения Калужской земли от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Мемориальный комплекс «Безымянная высота» Admoblkaluga.ru

Более 400 тысяч бойцов и командиров Красной армии погибли на калужской земле. Места особого подвига: Ильинские рубежи, Зайцева гора; Безымянная высота, где 18 героев ценой собственных жизней удержали этот важнейших рубеж, ведя кровопролитные бои с многократно превосходящими силами гитлеровцев. В сердцах калужан также сохранится память о подвиге молодых людиновских подпольщиков, которые год вели свою борьбу в тылу врага на оккупированной территории, были замучены и казнены. Памяти павших в боях за свободу и независимость Родины в рамках торжеств была объявлена Минута молчания. По окончанию митинга торжественным маршем прошли воины Шайковского авиагарнизона, состоялись показательные выступления разведывательной роты 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии.

Участники торжеств посетили фронтовую землянку, военно-исторический музей «Безымянная высота», экспозицию под открытым небом «Огненная Варшавка», полевую кухню, фотографировались у «Дерева Мира». Состоялась праздничная концертная программа с участием духового оркестра.

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