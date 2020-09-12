Минск, , 18:37 — REGNUM На площади Победы в центре Минска завершился «женский марш». Об этом сообщает в субботу, 12 сентября, TUT.BY.

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«Женский марш закончился примерно в 17:30 (совпадает с московским)», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщил, что около 30 участников акции протеста в центре столицы Белоруссии задержали стражи порядка.

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