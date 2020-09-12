Токио, , 18:47 — REGNUM В Японии за сутки выявили 648 случаев заражения коронавирусом, сообщает 12 сентября информационное агентство Jiji Press.

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От COVID-19 за сутки в стране скончались 13 человек. Общее число смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, составило 1454.

Отмечается, что в Токио за сутки зарегистрировали 226 случаев заражения коронавирусом. Изменилось соотношение зараженных по возрастным группам: 70% инфицированных — люди от 30 до 60 лет. Общее количество случаев заражения в столице Японии достигло 22 857.

Количество тяжелобольных в столице уменьшилось на одного и составило 23 человека.