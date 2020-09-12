Москва, , 18:00 — REGNUM Итоговое мероприятие направления «Спасатели» проекта «PROГероев» прошло 12 сентября на базе Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Центре координации, подготовки и переподготовки добровольных студенческих спасательных формирований РТУ МИРЭА.

На торжественном построении перед стартом этапов заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, начальник Управления подготовки Дмитрий Скоркин пожелал ребятам удачи и поздравил их с завершением проекта.

Инструкторы ВСКС подготовили большую и интересную программу. Участники — лидеры летнего проекта «PROГероев» — были поделены на группы и поочередно проходили этапы.

«Каждый из вас, раз вы находитесь здесь, сделал выбор в своей жизни. Я надеюсь, что в случае необходимости вы сможете оказать помощь, имея определенные навыки и знания. Вы — наше будущее. Хочется верить, что через несколько лет, вы пополните ряды спасателей, и жизнь москвичей будет еще более безопасной», — обратился к участникам Начальник отдела подготовки Центрального спасательного отряда ВСКС Александр Яковлев.

На площадках ребята попробовали свои силы в тушении открытого огня при помощи первичных средств пожаротушения, на скорость надевали боевую одежду пожарного, работали с мотопомпой — тушили огонь, отработали спасение на воде. Также участники показали свои навыки в оказании первой помощи, узнали при каких состояниях пострадавшему необходимо делать сердечно-легочную реанимацию и какие бывают виды кровотечений, как при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента помочь человеку при завале. Одно из самых сложных заданий было извлечение пострадавшего в узких пространствах.

«Сегодня я узнала много нового и несомненно очень важного для себя, например, как правильно тушить огонь, как пользоваться огнетушителем, помогать тем, кому стало плохо. Думаю, этот опыт мне обязательно пригодится в жизни», — рассказала Александра Кузнецова, участница проекта «PROГероев».

Программа была построена так, что каждый мог почувствовать себя в роли настоящего спасателя. В игровой форме инструкторы ВСКС обучили молодежь действиям в чрезвычайной ситуации. В завершении все участники получили сертификаты об успешном прохождении курсов проекта.

Напомним, проект «PROГероев» реализуется Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы совместно с Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Моя карьера» при поддержки Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы и Центрального спасательного отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей.