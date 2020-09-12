Курган, , 17:10 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 11 выявлено в Кургане, остальные — в Кетовском, Белозерском, Далматовском, Варгашинском, Звериноголовском, Целинном и Макушинском районах.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 12 сентября, по данным штаба, зарегистрированы 3310 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 12 сентября от коронавируса излечились 2850 человек, 22 пациента с COVID-19 скончались.