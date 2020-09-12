Москва, , 16:55 — REGNUM Центральный банк России предупредил кредитные учреждения о новом виде мошенничества с применением методов социальной инженерии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, направленном ЦБ в кредитные организации.

Отмечается, что с помощью нового метода злоумышленники получили информацию о клиентах одной из кредитных организаций, после чего мошенники узнали данные об остатках на счетах своих потенциальных жертв.

После этого злоумышленники использовали данную информацию во время звонков клиентам банка для кражи денежных средств с их карт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный банк России фиксировал рост предложений финансовых услуг в интернете с признаками «двойного мошенничества».

Речь идёт о финансовых операциях, в которых гражданам, ранее пострадавшим от мошенничества, предлагают вернуть их деньги. Однако вместо обещанного злоумышленники вновь получают средства пострадавших.

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