Калуга, , 16:59 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 человек за последние сутки, сообщает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 433 положительных тестов, 1 тыс. 142 человек находятся на лечении, 7 тыс. 220 человек выздоровели, 71 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (277), в Обнинске (123), в Людиновском районе (118), в Боровском районе (106), в Жуковском районе (70) и в Дзержинском районе (63).

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