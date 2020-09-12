Москва, , 16:49 — REGNUM Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков заявил, что объявленный его организацией конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади якобы не несет никакой политической подоплеки и призван послужить сохранению этого знаменитого сооружения в будущем. Об этом он заявил журналистам сегодня, 12 сентября.

Напомним, что сегодня на сайте Союза архитекторов России появилась информации о начале приема работ на конкурс по лучшему использованию Мавзолея Ленина на Красной площади. То есть предполагается, что Мавзолей должен перестать быть местом захоронения основателя Советского Союза Владимира Ленина.

Шумаков заявил, что в будущем Ленина «рано или поздно» перезахоронят, и тогда встанет вопрос, а что делать с Мавзолеем? И вот якобы для этого и был объявлен конкурс, чтобы был «банк идей», под что можно использовать Мавзолей.

«Рано или поздно это случится. И для того, чтобы избежать всяческих трактований типа снести мавзолей, раз вынуто оттуда тело Ленина, мы делаем упреждающий шаг, чтобы показать населению России, что мавзолей можно использовать, и не надо двери заколачивать, и не надо тем более его сносить», — пояснил Шумаков.

Он также подчеркнул, что возглавляемый им Союз архитекторов России — это творческая организация, которая не занимается политикой и экстремизмом.

«Объявили мы конкурс творческий — на использование мавзолея в будущем, вернее даже — создание банка творческих идей, концептуальных идей, как можно будет использовать мавзолей, допустим, через 50 лет», — оправдывается Шумаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объявленный Союзом архитекторов России конкурс вызвал широкий общественный резонанс и неприятие.