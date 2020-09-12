Кемерово, , 16:26 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 12 сентября, за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 40, Кемерово — 33, Анжеро-Судженск — семь, Кемеровский МО — три, Новокузнецкий МР — три, Гурьевский МО — два, Мариинский МР — два, Юрга — два, Березовский — один, Киселевск — один, Междуреченск — один, Беловский МР — один, Яйский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время три пациента скончались: у жителя Новокузнецка 1952 года рождения и жителя Кемерова 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, у жительницы Яшкинского муниципального округа 1940 года рождения также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, но болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

За это же время 85 пациентов выздоровели.

Всего в регионе выявлено 7589 случаев заражения коронавирусом, 5598 человек вылечились, 65 скончались.