Новосибирск, , 16:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 12 сентября, за сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выписаны 58 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончался ещё один мужчина, ему было 67 лет. Всего в регионе умерли 390 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек, на ИВЛ — три пациента».

Всего в регионе зарегистрировано 12 044 случая заражения коронавирусом, 10 833 человек выписаны с выздоровлением.