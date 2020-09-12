Москва, , 16:11 — REGNUM В аэропортах Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом в субботу, 12 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс; в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще девять отменено; в аэропорту «Внуково» отменен один рейс, еще два задержано.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 12 сентября над Москвой антициклон сформирует по-летнему теплую и солнечную погоду. Днем температура воздуха в городе повысится до +19 °С.