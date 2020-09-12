Баку, , 16:02 — REGNUM Согласно решению оперативного штаба при правительстве Азербайджана Бакинский метрополитен возобновит перевозку пассажиров 14 сентября в 6:00. О соответствующем решении сообщается 11 сентября в пресс-службе метрополитена.

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Метрополитен будет работать в усиленном режиме, по максимально возможному расписанию движения поездов, которые могут быть обеспечены техническими возможностями.

Пассажирам метро предписано использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

При входе в метро температура тела пасажиров будет выборочно измерться специальным медицинским оборудованием.

В целях обеспечения соблюдения социальной дистанции, сиблюдения требования носить медицинские маски, а также придерживаться санитарно-гигиенических правил, будут использоваться аудиовизуальные методы информирования пассажиров. Также предупреждающие знаки будут размещены на сиденьях вокзалов и поездов. При необходимости информация будет доноситься до пассажиров посредством средств связи и громкоговорителей.

Для соблюдения социальной дистанции, обеспечения безопасного и упорядоченного доступа к метро будут установлены указатели. По ранее установленному графику будет обеспечена дезинфекция станций метро и поездов. В аптеках, функционирующих на станциях метро, будут продавать защитные маски.

Напомним, пассажирские перевозки в метро Баку были приостановлены 4 июля 2020 года соответствующим постановлением кабинета министров Азербайджана. Срок действия постановления несколько раз продлевался. Последний раз его продевали до 15 сентября.

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