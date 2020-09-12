Ярославль, , 15:48 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил жителей областного центра с днём города. 12 сентября Ярославль отметил 1010-летие.

Открытие праздника у памятника Ярославу Мудрому City-yaroslavl.ru

Как и во время 1000-летия, празднование перенесли с весны на осень. Основные торжества проходят в историческом центре города.

«Дорогие ярославцы, нашему городу исполнилось 1010 лет. Это огромный срок даже для страны, невообразимый для одного человека, — сказал Дмитрий Миронов. — За эти годы Ярославль подарил стране и миру десятки и сотни замечательных имен. В тяжелое время наш город оказывался надежной опорой для страны. Жители сохранили уникальную архитектуру, внешний облик Ярославля. Сегодня мы бережно относимся к нашей истории и к той красоте, которую создавали до нас. Одновременно город становится современным: строятся школы, открываются детские сады, начинают работу новые больницы. Мы знаем, насколько важно, чтобы город отвечал потребностям жителей, был удобным и комфортным. Работы предстоит еще много, вместе мы сделаем его уютнее и краше. Во все века наш город был удивительным и самобытным домом для думающих, неравнодушных людей. Вы — главное в нашем городе.»

По традиции праздник начался с возложения цветов к памятнику основателю города — князю Ярославу Мудрому. Центральным событием праздника стал гастрономический фестиваль «Пир на Волге», который проходит на Стрелке. Вечером состоится фейерверк.