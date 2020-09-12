Минск, , 15:56 — REGNUM 73 975 случаев инфицирования коронавирусом выявили в Белоруссии по состоянию на 12 сентября, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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72 547 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 выздоровели, 744 — умерли.

На текущий момент в республике провели 1 642 109 тестирований для выявления носителей коронавируса SARS-CoV-2.

Отметим, что за сутки в Белоруссии подтвердили 191 случай инфицирования, выписали 178 человек, скончались шесть человек. 12 297 тестирований на SARS-CoV-2 было проведено за прошедшие сутки.