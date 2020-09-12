Кострома, , 14:25 — REGNUM За все время пандемии коронавируса в Костромской области скончалось 50 человек с диагнозом «COVID-19». Об этом 12 сентября сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

За прошедшие сутки коронавирус, по данным оперативного штаба, диагностировали ещё у 47 жителей региона. Всего с начала эпидемии в Костромской области SARS-CoV-2 выявили у 4005 человек, 3063 из них выздоровели. В больницах продолжают лечение 120 человек, ещё 773 инфицированных восстанавливаются в домашних условиях.

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