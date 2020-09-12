Ижевск, , 14:19 — REGNUM В Удмуртии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались ещё два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Умерли 68-летний мужчина и 74-летняя женщина. Течение заболевания у обоих погибших осложнялось тяжелыми хроническими патологиями.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике достигло 74 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 12 сентября выявили 63 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 3836 случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии выздоровели 2957 жителей республики. В настоящее время борются с инфекцией 879 человек.

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