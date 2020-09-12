Ижевск, , 14:15 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 12 сентября выявили 63 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 3836 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

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Максимальное число новых носителей коронавируса выявлено в Ижевске — 38 человек, шестеро — в Красногорском районе, пятеро — в Алнашскм районе, четверо — в Малопургинском районе, трое — в Завьяловском районе, двое — в Сарапуле, по одному — в Воткинске, Глазове, Можге, Игринском и Сарапульском районах.

За последние сутки выписаны 54 человека, всего с начала пандемии выздоровели 2957 жителей республики. В настоящее время борются с инфекцией 879 человек. 74 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом, двое — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последних недель в Удмуртии наблюдается рост ежедневного числа случаев заражения коронавирусом. Так, двумя днями ранее в регионе было зафиксировано рекордное число заражений SARS-CoV-2 за сутки с начала пандемии — 64 случая.

12 сентября в республику приехала бригада московских врачей, которые будут оказывать консультативную и методическую помощь медикам республики в лечении пациентов с коронавирусом.

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