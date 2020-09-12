Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM В Ломоносовском районе Ленинградской области идут активные поиски двух несовершеннолетних братьев, в возрасте 11 и 13 лет. В пятницу в деревне Келози они ушли гулять и не вернулись с прогулки. Начата доследственная проверка.

«Проверяются места возможного нахождения детей, допрашиваются лица из круга их общения. Принимаются меры к установлению причин и условий произошедшего», — сообщили 12 сентября в следственном управлении СКР по Ленобласти.

В свою очередь в МВД России пояснили, что в полицию с заявлением о пропаже детей минувшим вечером обратилась 34-летняя мать мальчиков. Она рассказала, что дети ушли погулять около 16 часов.

«На поиск мальчиков ориентированы наряды полиции, а также экстренные службы и добровольцы. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении детей, просьба сообщить по телефонам: 89 522 227 051, 89 992 413 707 или 102», — просят всех неравнодушных сограждан в МВД России.

Приметы пропавших детей:

— на вид 12 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы прямые, светлые, коротко стриженые, глаза светло-карие, уши круглой формы, оттопыренные. Следы от укуса собаки на правой ноге. Одет в кофту с капюшоном черного цвета с элементами оранжевого рисунка, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета. При себе имел рюкзак черного цвета с изображением «звездочек».

— на вид 11 лет, рост 152 см, среднего телосложения, европейский тип лица, волосы прямые, светло-русые, коротко стриженые, глаза карие, уши овальной формы. Шрам на затылочной части головы. Одет в ветровку (черного или голубого цвета), школьные брюки черного цвета, кроссовки черного цвета. При себе ничего не было.