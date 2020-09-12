Нижний Новгород, , 13:20 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 сентября выявили 976 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 139 366 случаев, сообщает оперативный штаб России.

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Так, в Нижегородской области выявили 156 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 110, в Самарской области — 106, в Саратовской области — 101, в Оренбургской области — 96, в Пензенской области — 90, в Кировской области — 66, в Удмуртии — 61, в Пермском крае — 59, в Мордовии и Башкирии — по 30, в Чувашии и Татарии — по 25, в Марий Эл — 21.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 29 498 случаев, в Саратовской области — 13 573, в Ульяновской области — 13 276, в Оренбургской области — 11 034, в Самарской области — 9713, в Пензенской области — 9211, в Пермском крае — 8570, в Башкирии — 8161, в Чувашии — 8121, в Кировской области — 7321, в Татарии — 6812, в Мордовии — 5838, в Марий Эл — 4465, в Удмуртии — 3773.

Полностью выздоровел 115 541 житель округа, за последние сутки выписаны 838 человек. Таким образом, в настоящее время борются с инфекцией 23 825 жителей округа. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1692 человек, за минувшие сутки скончались 19 жителей Поволжья.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. До этого в течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышает 800 случаев, постепенно увеличиваясь. 2 сентября число подтвержденных заражений коронавирусом за сутки превысило 900 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 сентября в России подтверждено 1 057 362 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5488 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 13,18%. Полностью выздоровели 873 535 жителей России, за сутки выписаны 5428 человек. Таким образом, в настоящее время пытаются побороть инфекцию 183 827 человек. 18 484 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 119 — за последние сутки.

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