Ростов-на-Дону, , 13:09 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 12 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались две женщины в возрасте 65 лет и 71 года, а также двое мужчин в возрасте 69 и 72 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 397 человек.