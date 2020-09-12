Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Городская многопрофильная больница № 38 имени Семашко в Петербурге с 12 сентября вновь перепрофилирована в инфекционный стационар для лечения больных с COVID-19. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

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"Плановая госпитализация приостановлена до обратного перепрофилирования», — отметили в комздраве.

Перевод больницы им. Семашко, находящейся в Пушкине, на лечение пациентов с коронавирусом произошел уже второй раз за время пандемии. Первый раз это произошло 1 мая 2020 года. Всего чуть больше месяца назад, 6 августа, больница вернулась к штатной работе.

За время работы в качестве инфекционного стационара в больнице были установлены внешние санпропускники, развернута 231 койка, за три месяца оказана помощь 1550 заболевшим. Вернувшись к обычной работе, больница оставалась в состоянии готовности к быстрому перепрофилированию на случай второй волны эпидемии. И вот этот момент наступил.

Как пояснили в комздраве Петербурга, акушерское отделение больницы им. Семашко с 14 сентября также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниям. Отделение гериатрии продолжает работу в обычном режиме, но с ограничением для посетителей.

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Добавим, что по решению Роспотребнадзора с 9 сентября в Мариинской больнице в центре Петербурга приостановлен прием новых пациентов до особого распоряжения в связи с заносом коронавируса. За контактными пациентами и сотрудниками Мариинской больницы на 14 дней с момента изоляции последнего заболевшего установлено наблюдение.

В больнице определены отделения для лечения контактных пациентов. Там продолжается их лечение по основному заболеванию.

«До 15 сентября больница обязана предоставить в Управление Роспотребнадзора информацию о проделанной работе, после чего будет принято решение о возобновлении приема пациентов», — отметили в комитете по здравоохранению.

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Напомним, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 203 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии установлено 39 070 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2630 человек. Выздоровели 26 986 человек.