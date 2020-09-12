Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 203 новых носителя коронавирусной инфекции. Это на 13 случаев меньше, чем днем ранее. Однако суточная смертность от COVID-19 взяла новую высоту, превысив пиковые показатели августа и начала сентября.

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Как сообщили 12 сентября в федеральном оперативном штабе, нарастающим итогом на сегодня общее количество выявленных заражений коронавирусом в Петербурге составляет 39 070 случаев. Выздоровели 26 986 человек, в том числе 105 человек выписаны за прошедшие сутки.

Однако цифры смертности от COVID-19 в Петербурге в очередной раз оказались самыми худшими среди всех регионов РФ. За последние сутки подтверждено 23 летальных исхода коронавирусной инфекции. Для сравнения: в Москве за сутки — 12 случаев смерти от этой болезни, в Свердловской области — 10 случаев, в целом по России от «ковида» за сутки скончались 119 человек.

Отметим, что за последний месяц показатель в 23 смерти за сутки является самым высоким для Петербурга. Общее количество жертв COVID-19 в Петербурге на 12 сентября составляет 2630 человек. Показатель летальности составляет 6,73% от всех выявленных больных. Петербург — на второй строчке по общему числу смертей от «ковида», после Москвы.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 796 человек. Под медицинским наблюдением находится 651 человек. Из них четверо размещены в обсерваторе, 647 — контактные лица.

Добавим, что за последние сутки в России выявлено 5488 новых носителей коронавируса в 85 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 057 362 случаев (+0,5% за сутки) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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