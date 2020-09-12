Тегеран, , 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.

По данным местных СМИ, спортсмен был казнен утром «после завершения юридических процедур, проведенных по настоянию родителей и семье жертвы». Казнь состоялась в провинции Фарс.

Напомним, что 27-летнего борца обвинили в создании группы противников официальной власти в Иране, а также в убийстве охранника во время массовых акций протеста в 2018 году. За борца вступился ряд международных организаций, в том числе Amnesty International.